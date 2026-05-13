कान्स: कैमरे के लिए मुस्कुराती रहीं आलिया भट्ट, पर पैप्स ने नहीं दिया भाव; वीडियो वायरल

वायरल क्लिप आलिया की वायरल क्लिप ने खड़ा किया विवाद भारी चर्चाओं के बीच आलिया ने 12 मई, 2026 को कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग नाइट में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि, उनके 'पीच' रंग के शानदार गाउन और बेहतरीन ज्वेलरी ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन इंटरनेट पर केवल उनके लुक की ही चर्चा नहीं हो रही है। रेड कार्पेट से आलिया का एक वीडियो क्लिप अब भारतीय प्रशंसकों के बीच तीखी बहस का मुद्दा बन गया है।

अनदेखी कान्स के रेड कार्पेट पर 'अकेली' पड़ीं आलिया वीडियो में आलिया पूरे आत्मविश्वास के साथ कान्स के रेड कार्पेट पर चलती नजर आ रही हैं। वो मुस्कुरा रही हैं, भीड़ की ओर हाथ हिला रही हैं और कैमरों के सामने पोज देते हुए फ्लाइंग किस भी दे रही हैं। हालांकि, फैंस ने गौर किया कि उन्हें फोटोग्राफर्स से वैसा ध्यान नहीं मिला, जिसकी उम्मीद थी। लोगों ने नोट किया कि फोटोग्राफर आलिया की तस्वीरें लेने के बजाय दूसरे विदेशी सितारों पर फोकस कर रहे थे।

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो This is bad 🚨#AliaBhatt ignored by photographers at Cannes 2026 ❓



This video shows that several international photographers were more focused on another star even Alia standing right infront of them. pic.twitter.com/bsz1EuyJUW — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) May 13, 2026

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प्रतिक्रिया कान्स में आलिया का हुआ अपमान, क्या बोले यूजर्स? वीडियो देख एक यूजर ने लिखा, 'बात तो सही है.. कोई फोटो ही नहीं ले रहा.. वो खुद भी काफी असहज लग रही हैं। खैर, उनके चेहरे पर बनी मुस्कान दिखा रही है कि वो अंदर से काफी मजबूत हैं।' एक अन्य यूजर ने फोटोग्राफर्स के रवैये पर चुटकी लेते हुए कहा, 'पैप्स तो किसी और की तस्वीरें लेने में व्यस्त हैं, उन्हें आलिया की फिक्र ही नहीं है।' एक कमेंट है, 'बड़ी शर्मिंदगी की बात है।'