आलिया भट्ट ने ट्रोल करने वालों की बोलती बंद की

कान्स: आलिया भट्ट ने 'नजरअंदाज' किए जाने के दावे पर दिया जवाब, वायरल हुआ पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 07:54 pm May 14, 202607:54 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने खूबसूरत लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई अंदाज सामने आ चुके हैं, जिनसे नजरें हटा पाना फैंस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि, कुछ लोगों द्वारा आलिया को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। कथित तौर पर दावा किया गया कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने रेड कार्पेट पर उन्हें 'नजरअंदाज' किया है। अब आलिया ने उन ट्रोलर्स की बोलती बंद की है।