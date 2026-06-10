'अल्फा' का टीजर आते ही क्यों चर्चा में आए उदय चोपड़ा? लोग बोले- आंजम पता है

'अल्फा' का टीजर आते ही क्यों चर्चा में आए उदय चोपड़ा? लोग बोले- आंजम पता है
क्या है खबर?
आलिया भट्ट की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का टीजर जारी हो गया है। YRF के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में जहां अभिनेत्री के दमदार एक्शन ने फैंस और सितारों के होश उड़ा दिए हैं। वहीं कुछ लोग हैरान हैं, क्योकि टीजर के आते ही अभिनेता उदय चोपड़ा भी चर्चा में आ गए हैं, जो काफी समय से लाइमलाइट से दूर चल रहे थे। दरअसल, निर्माताओं ने फिल्म की कहानी के क्रेडिट में उदय का नाम लिखा है।
लेखक
क्या उदय ने लिखी है 'अल्फा' की कहानी?
'अल्फा' के टीजर में बताया गया है कि फिल्म की कहानी उदय ने लिखी है, जो बतौर लेखक सिनेमा में उनकी 16 साल बाद वापसी का प्रतीक है। उन्होंने आखिरी बार फिल्म 'प्यार इम्पॉसिबल' (2010) लिखी थी। इसमें उन्हाेंने प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय भी किया था। इसके बाद से वह लगभग लाइमलाइट से गायब थे। बता दें, उदय न अभिनेता और लेखक होने के साथ-साथ यशराज फिल्म्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।
हैरानी
उदय का नाम देखकर लोग दे रहे ये प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया यूजर फिल्म में उदय की भागीदारी देखकर फिल्म की संभावनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अल्फा। कहानी: उदय चोपड़ा। मुझे फिल्म का अंजाम पता है।' दूसरे ने लिखा, 'अल्फा की कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है, जरा सोचिए फिल्म का अंजाम क्या होगा।' बता दें, 'अल्फा' 3 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसमें आलिया, बॉबी देओल, शरवरी और अनिल कपूर हैं। इसका निर्देशन सीरीज 'द रेलवे मैन' वाले शिव रावेल ने किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
Alpha | The First Kill ❗️ pic.twitter.com/IoGCnYlPSL— Yash Raj Films (@yrf) June 10, 2026