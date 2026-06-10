'अल्फा' के टीजर से उदय चोपड़ा के नाम की चर्चा क्यों?

'अल्फा' का टीजर आते ही क्यों चर्चा में आए उदय चोपड़ा? लोग बोले- आंजम पता है

लेखन ज्योति सिंह 07:00 pm Jun 10, 202607:00 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का टीजर जारी हो गया है। YRF के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में जहां अभिनेत्री के दमदार एक्शन ने फैंस और सितारों के होश उड़ा दिए हैं। वहीं कुछ लोग हैरान हैं, क्योकि टीजर के आते ही अभिनेता उदय चोपड़ा भी चर्चा में आ गए हैं, जो काफी समय से लाइमलाइट से दूर चल रहे थे। दरअसल, निर्माताओं ने फिल्म की कहानी के क्रेडिट में उदय का नाम लिखा है।