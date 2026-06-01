फैसला

एक हफ्ते पहले सिनेमाघरों में आएगी 'अल्फा'

इंडिया टुडे के मुताबिक, 'अल्फा' अपने तय समय से एक हफ्ते पहले सिनेमाघरों का रुख करेगी। पिछले महीने निर्माताओं ने आधिकारिक ऐलान में बताया था कि फिल्म की रिलीज तारीख 10 जुलाई तय हुई है। अब इसे 3 जुलाई कर दिया गया है। परियोजना से जुड़े सूत्र ने बताया कि आदित्य चोपड़ा ने यह फैसला 'धमाल 4' को देखते हुए लिया है, जो अब 7 जुलाई को आएगी। वह चाहते हैं कि 'अल्फा' को बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त समय मिले।