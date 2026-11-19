आलिया ने कहा, "मैं हमेशा से महिलाओं के हक में आवाज उठाती रही हूं कि वे अपने दिल और दिमाग की सुनें। ऐसे में मुझे इन मनगढ़ंत बातों को चुपचाप सहने वाली इंसान बताकर पेश करना बेहद अपमानजनक है। किसी भी रिश्ते की असली नींव तब मजबूत होती है, जब बिना किसी कोशिश के आपको समझा जाए और बिना कुछ कहे ही आपकी बात सुन ली जाए। रणबीर मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हैं और यही हमारी सच्चाई है।"