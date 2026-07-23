आलिया भट्‌ट ने छात्रों का समर्थन किया

NEET आंदोलन: छात्रों के प्रदर्शन पर आलिया भट्‌ट बोलीं- उनका दृढ़ संकल्प हमारे लिए आईना

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Jul 23, 202601:04 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सलमान खान की प्रतिक्रिया के बाद, आलिया भट्‌ट ने भी एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन जताया है। अभिनेत्री ने लिखा कि पिछले कुछ दिन उनके लिए भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की आशा और साहस ने उन्हें इससे निकलने में मदद की है।