'तेरे बिन लादेन' के लिए अली जफर ने झेलीं थीं मुश्किलें

अली जफर को 26/11 हमले के बाद दी गई थी ये सलाह, सालों बाद किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 02:38 pm Nov 25, 202602:38 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने 2010 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'तेरे बन लादेन' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों को याद किया। उन्होंने बताया कि शूटिंग खत्म होने में महज 2-3 दिन बाकी थे, तभी मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हो गया था। इसके बाद भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकार होने के कारण करीबियों ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दी थी।