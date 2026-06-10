सीरीज 'राख' का नया ट्रेलर जारी, 'रंगा-बिल्ला' मामले की परतें खोलेंगे अली फजल

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Jun 10, 202612:36 pm

क्या है खबर?

अली फजल की सीरीज 'राख' के पहले ट्रेलर को काफी पसंद किया गया था। अब निर्माताओं ने इसका दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। पुलिस की वर्दी पहने सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश के किरदार में अली दमदार नजर आए हैं। सोनाली बेंद्रे भी इसका हिस्सा हैं। 'पाताल लोक' के निर्देशक प्रोसित रॉय ने 'राख' का निर्देशन किया है। सीरीज दिल्ली के चर्चित गीता और संजय चोपड़ा अपहरण मामले से प्रेरित बताई जा रही है।