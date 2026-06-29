अली फजल ने 'मिर्जापुर' से जुड़ा किस्सा याद किया

अली फजल का खुलासा- मुझे 'मिर्जापुर' करने से मना किया गया था, मैं डरा हुआ था

लेखन ज्योति सिंह 01:41 pm Jun 29, 202601:41 pm

क्या है खबर?

अली फजल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। हालांकि, अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' ने उनकी शोहरत में चार चांद लगाने का काम किया। 'गुड्‌डू पंडित' का किरदार निभाकर वह दर्शकों, खासतौर पर युवा जनता के दिलों पर छा गए। चूकि अब सीरीज बड़े पर्दे पर 'मिर्जापुर: द मूवी' बनकर आ रही है। इस बीच, अली ने बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में उन्हें सीरीज का हिस्सा न बनने के लिए कहा गया था।