अली फजल-ऋचा चड्ढा वैश्विक स्तर पर बढ़ाएंगे भारतीय सिनेमा का मान, करेंगे ये बड़ा काम
क्या है खबर?
अभिनेता अली फजल और ऋचा चड्ढा जल्द ही वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा का परचम लहराएंगे। दोनों मिलकर न्यूजीलैंड में आयोजित 'द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ न्यूजीलैंड' (TIFFNZ) की मेजबानी करेंगे। इस खास अवसर पर उनकी प्रोडक्शन कंपनी पुशिंग बटन्स स्टूडियोज द्वारा निर्मित पहली फिल्म 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' की खास स्क्रीनिंग भी रखी जाएगी। यह फिल्म अब तक सनडांस फिल्म फेस्टिवल और इंडिपेंडेंट स्पिरिट समेत कई प्रमुख वैश्विक मंचों पर अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुकी है।
आयोजन
अक्टूबर, 2026 में होगा TIFFNZ का शुभारंभ
अक्टूबर, 2026 में आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा TIFFNZ, न्यूजीलैंड का पहला विशेष भारतीय फिल्म महोत्सव है। पेट्रिना डी'रोजारियो द्वारा शुरू किए गए इस महोत्सव का मकसद भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर जश्न मनाना और भारत व न्यूजीलैंड के बीच क्रिएटिव और कल्चरल सहयोग को मजबूत करना है। समारोह में अली और ऋचा खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। यह नहीं, दोनों की मौजूदगी से लॉन्च कार्यक्रम को काफी ध्यान मिलने की उम्मीद भी की जा रही है।
उत्साह
महोत्सव को लेकर बेहद उत्साहित हैं अली और ऋचा
दाेनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "हम TIFFNZ के शुभारंभ का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। फिल्म महोत्सव संवाद स्थापित करने और विविध कहानियों के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इस नए अध्याय का समर्थन करने और वहां के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं।" काम की बात करें, तो अली को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित 'मिर्जापुर: द मूवी' में देखा जाएगा। यह 4 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी।