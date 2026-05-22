अली फजल और ऋचा चड्‌ढा करेंगे TIFFNZ की मेजबानी

अली फजल-ऋचा चड्‌ढा वैश्विक स्तर पर बढ़ाएंगे भारतीय सिनेमा का मान, करेंगे ये बड़ा काम

लेखन ज्योति सिंह 05:31 pm May 22, 202605:31 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अली फजल और ऋचा चड्‌ढा जल्द ही वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा का परचम लहराएंगे। दोनों मिलकर न्यूजीलैंड में आयोजित 'द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ न्यूजीलैंड' (TIFFNZ) की मेजबानी करेंगे। इस खास अवसर पर उनकी प्रोडक्शन कंपनी पुशिंग बटन्स स्टूडियोज द्वारा निर्मित पहली फिल्म 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' की खास स्क्रीनिंग भी रखी जाएगी। यह फिल्म अब तक सनडांस फिल्म फेस्टिवल और इंडिपेंडेंट स्पिरिट समेत कई प्रमुख वैश्विक मंचों पर अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुकी है।