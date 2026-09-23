अक्षय खन्ना ने इन फिल्मों में काम करने से किया इनकार

कौन सी हैं ये फिल्में, जिन्हें 'दृश्यम 3' से पहले अक्षय खन्ना ने किया था इनकार

लेखन अंशिका शुक्ला 10:28 am Sep 23, 202610:28 am

क्या है खबर?

फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में निर्देशक अभिषेक पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय खन्ना ने शूटिंग शुरू होने से करीब 7 दिन पहले ही फिल्म छोड़ दी थी। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अक्षय ने किसी बड़ी फिल्म से किनारा किया हो। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई चर्चित फिल्मों के ऑफर भी ठुकराए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में।