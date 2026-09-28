अक्षय खन्ना ने दक्षिण मुंबई में खरीदा एक आलीशान अपार्टमेंट, करोड़ों में है कीमत

अक्षय खन्ना ने दक्षिण मुंबई में खरीदा एक आलीशान अपार्टमेंट, करोड़ों में है कीमत
क्या है खबर?
अक्षय खन्ना वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक नए कारण से वह चर्चा में आ गए हैं। खबर है कि उन्हाेंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ी संपत्ति की खरीदारी की है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, अभिनेता ने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल इलाके में एक विशाल अपार्टमेंट खरीदा है। संपत्ति से जुड़ा यह सौदा सितंबर, 2026 में पंजीकृत हुआ है।
कीमत
अक्षय ने मालाबार हिल में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट
स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय ने मुंबई के मालाबार हिल रोड स्थित 30 लिटिल गिब्स में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कीमत 33.26 करोड़ रुपये है।
इसका कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट (लगभग 217.52 वर्ग मीटर) है, जिसमें 175.45 वर्ग फुट (16.29 वर्ग मीटर) का बालकनी स्पेस भी शामिल है। इससे कुल क्षेत्रफल 2,516.84 वर्ग फुट (233.82 वर्ग मीटर) हो जाता है।
संपत्ति के साथ में 3 पार्किंग यूनिट भी शामिल हैं।
अन्य विवरण
इसी महीने संपत्ति का पंजीकरण किया गया
दस्तावेजों के अनुसार, संपत्ति का पंजीकरण सितंबर, 2026 में किया गया है। इस लेनदेन में 1.99 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 का पंजीकरण शुल्क शामिल है।
फिलहाल, अभिनेता की ओर से संपत्ति खरीदने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
काम के मोर्चे पर, अक्षय को आखिरी बार सनी देओल की फिल्म 'इक्का' (2026) और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' (2025) में देखा गया था।
2027 में उन्हें निर्देशक प्रशांत वर्मा की फिल्म 'महाकाली' में देखा जाएगा।