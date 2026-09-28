अक्षय खन्ना ने मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा

अक्षय खन्ना ने दक्षिण मुंबई में खरीदा एक आलीशान अपार्टमेंट, करोड़ों में है कीमत

लेखन ज्योति सिंह 02:51 pm Sep 28, 202602:51 pm

क्या है खबर?

अक्षय खन्ना वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक नए कारण से वह चर्चा में आ गए हैं। खबर है कि उन्हाेंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ी संपत्ति की खरीदारी की है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, अभिनेता ने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल इलाके में एक विशाल अपार्टमेंट खरीदा है। संपत्ति से जुड़ा यह सौदा सितंबर, 2026 में पंजीकृत हुआ है।