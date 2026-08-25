इन फिल्मों में विलेन बनकर छा चुके हैं अक्षय खन्ना

विलेन बनते ही बदल गया अक्षय खन्ना का अंदाज, इन फिल्मों में किरदार देख चौंक जाएंगे

लेखन अंशिका शुक्ला 08:58 am Aug 25, 202608:58 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने अपने करियर में रोमांस, एक्शन से लेकर नकारात्मक भूमिकाओं तक हर तरह के किरदार को शानदार अंदाज में निभाया है। अब वह प्रशांत वर्मा की आगामी पौराणिक फिल्म 'महाकाली' में असुरों के गुरु शुक्राचार्य के खौफनाक किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 8 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में आइए जानते हैं, अक्षय खन्ना ने इससे पहले किन फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाकर दर्शकों को चौंकाया है।