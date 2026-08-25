विलेन बनते ही बदल गया अक्षय खन्ना का अंदाज, इन फिल्मों में किरदार देख चौंक जाएंगे
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने अपने करियर में रोमांस, एक्शन से लेकर नकारात्मक भूमिकाओं तक हर तरह के किरदार को शानदार अंदाज में निभाया है। अब वह प्रशांत वर्मा की आगामी पौराणिक फिल्म 'महाकाली' में असुरों के गुरु शुक्राचार्य के खौफनाक किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 8 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में आइए जानते हैं, अक्षय खन्ना ने इससे पहले किन फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाकर दर्शकों को चौंकाया है।
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'धुरंधर' और 'छावा'
साल 2025 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय ने 'रहमान डकैत' का खूंखार और प्रभावशाली किरदार निभाया था। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था।
साल 2025 में रिलीज हुई लक्ष्मण उटेकर की ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' में अक्षय ने मुगल शासक 'औरंगजेब' का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके अभिनय को लोगों ने खूब तारीफ की थी।
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'ढिशूम' और 'रेस'
एक्शन कॉमेडी फिल्म 'ढिशूम' साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय खतरनाक विलेन 'वाघा' (राहुल कबीराज) के रूप में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ-साथ जॉन अब्राहम, वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस भी दिखाई देंगी।
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'रेस' साल 2008 में सिनेमाघरों मं आई थी। इसमें अक्षय शातिर और मतलबी व्यवसायी 'राजीव सिंह' के किरदार में नजर आए थे। अब्बास-मस्तान की यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी।
जानकारी
#5 'हमराज'
साल 2002 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'हमराज' में अक्षय चालाक और मतलबी प्रेमी 'करण मल्होत्रा' के नकारात्मक किरदार में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की।