अक्षय ओबेराॅय की फिल्म 'लव लॉटरी' का पहला लुक जारी, रिलीज तारीख भी आई

लेखन ज्योति सिंह 02:43 pm Jul 06, 202602:43 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय ओबेराॅय इस साल 2 फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने आएंगे। एक तरफ उन्हें सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में देखा जाएगा। उनका पहला लुक साल की शुरुआत में जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर वह अपनी आगामी फिल्म 'लव लॉटरी' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका पहला लुक जारी हो गया है। फिल्म का निर्माण कुलदीप भार्गव उर्फ ​​तुषार ने सिनेमागंज फिल्म्स के बैनर तले किया है, जबकि निर्देशन अरविंद पांडे ने किया है।