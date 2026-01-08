'धुरंधर 2' से पंगा नहीं लेंगे अक्षय कुमार, बदल दी 'भूत बंगला' की रिलीज तारीख
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पिछले साल दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई थी जिसका कोहराम सिनेमाघरों में अब तक देखने को मिल रहा है। फिल्म के जबरदस्त प्रदर्शन ने 'धुरंधर 2' को लेकर गोल अभी से सेट कर दिया है जो 19 मार्च को रिलीज होगी। इस बीच, अक्षय कुमार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज तारीख बदल दी है। निर्माताओं ने यह कदम 'धुरंधर 2' की वजह से उठाया है, जिसपर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
इस नई तारीख पर रिलीज होगी 'भूत बंगला'
निर्माताओं ने 'भूत बंगला' का नया पोस्टर जारी करते हुए बताया कि फिल्म 15 मई को रिलीज होगी। कैप्शन में लिखा है, 'बंगले से एक खबर आई है। दरवाजे 15 मई 2026 को खुलेंगे। सिनेमाघरों में मिलते हैं।' निर्माताओं ने पहले इसकी रिलीज तारीख 2 अप्रैल, 2026 बताई थी जिसके टलने से कुछ प्रशंसकों ने निराशा जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा, 'सब मुनाफे के लिए है।' एक अन्य ने लिखा, 'लगता है अबकी बार कुछ नया होगा।'
Huge Announcement!!!— Siddharth R Kannan (@sidkannan) January 7, 2026
The much-anticipated film of #AkshayKumar - #BhoothBangla is officially set for release on 15 MAY 2026!
Directed by #Priyadarshan
Produced by #EktaKapoor & @balajimotionpic.@akshaykumar @EktaaRKapoor @balajimotionpic pic.twitter.com/ZqggcyPWU2