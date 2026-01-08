'धुरंधर 2' से पंगा नहीं लेंगे अक्षय कुमार, बदल दी 'भूत बंगला' की रिलीज तारीख

'भूत बंगला' की नई रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Jan 08, 202609:30 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पिछले साल दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई थी जिसका कोहराम सिनेमाघरों में अब तक देखने को मिल रहा है। फिल्म के जबरदस्त प्रदर्शन ने 'धुरंधर 2' को लेकर गोल अभी से सेट कर दिया है जो 19 मार्च को रिलीज होगी। इस बीच, अक्षय कुमार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज तारीख बदल दी है। निर्माताओं ने यह कदम 'धुरंधर 2' की वजह से उठाया है, जिसपर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।