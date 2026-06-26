'वेलकम टू द जंगल' के बाद इन फिल्मों से धमाल मचाने को तैयार हैं अक्षय कुमार

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'गोलमाल 5' और 'हेरा फेरी 3'

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही 'गोलमाल 5' में अक्षय नजर आने वाले हैं। यह फिल्म आधिकारिक तौर पर 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, निर्माताओं ने इसकी रिलीज की तारीख से पर्दा नहीं उठाया है। अक्षय की फिल्म 'हेरा फेरी 3' को प्रियदर्शन बना रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर फिरोज नाडियाडवाला और विजय कुमार के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। इस वजह से ये फिल्म कब बनगी इसकी कोई जानकारी नहीं है।