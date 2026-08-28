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अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक, इन सितारों ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार
बॉलीवुड सितारों ने रक्षाबंधन की बधाई दी

अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक, इन सितारों ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार

लेखन ज्योति सिंह
Aug 28, 2026
12:25 pm
क्या है खबर?

पूरे देश में इस वक्त रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। इस अवसर पर बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने भाई और बहनों के साथ इस त्याेहार को मना रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपनी बहन अलका भाटिया के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की और फैंस को रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, 'रिश्ता वो, जिसमें नोकझोंक भी है, प्यार भी है और हर मुश्किल में साथ भी। हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।'

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त्योहार

कंगना रनौत ने अपने भाई को बांधी राखी

अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने भाई को राखी बांधते हुए तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं।

उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये प्रेम का बंधन जो मैंने तुम्हारे हाथ पर बांधा है ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करे, तुम हमारे माता-पिता की सेवा करो, कुल की गरिमा बढ़ाओ, पत्नी का सदा कल्याण करो, संतान की हमेशा रक्षा करो, और जीवन से संतुष्ट रहो। सब भाईयों को इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकमनाएं।'

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बधाई

सुनील शेट्‌टी और अनुपम खेर ने दी त्योहार की बधाई

सुनील शेट्‌टी ने अपने परिवार की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते। सिर्फ तस्वीरें बदलती हैं। हमारी इस छोटी-सी दुनिया से लेकर जीवन में हमें जो भी मिला, वहां तक... मेरी बहनें हमेशा मेरे साथ रहने वाले 'घर' का एक हिस्सा रही हैं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तुम्हारा भाई।'

अनुपम खेर भी रक्षाबंधन पर अपने फैंस को बधाई देते नजर आए। उन्होंने त्योहार से जुड़ी एक तस्वीर साझा की और दिल छू लेने वाली पोस्ट लिखी।

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