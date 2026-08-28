अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक, इन सितारों ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार
क्या है खबर?
पूरे देश में इस वक्त रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। इस अवसर पर बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने भाई और बहनों के साथ इस त्याेहार को मना रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपनी बहन अलका भाटिया के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की और फैंस को रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, 'रिश्ता वो, जिसमें नोकझोंक भी है, प्यार भी है और हर मुश्किल में साथ भी। हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।'
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रिश्ता वो, जिसमें नोकझोंक भी है, प्यार भी है और हर मुश्किल में साथ भी। हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं ♥️ pic.twitter.com/6fgip2Y4ly— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 28, 2026
त्योहार
कंगना रनौत ने अपने भाई को बांधी राखी
अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने भाई को राखी बांधते हुए तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं।
उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये प्रेम का बंधन जो मैंने तुम्हारे हाथ पर बांधा है ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करे, तुम हमारे माता-पिता की सेवा करो, कुल की गरिमा बढ़ाओ, पत्नी का सदा कल्याण करो, संतान की हमेशा रक्षा करो, और जीवन से संतुष्ट रहो। सब भाईयों को इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकमनाएं।'
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Mere pyaare Bhai— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 28, 2026
Main Ishwar se prarthna karti hoon ki yeh prem ka bandhan jo maine tumhare haath pe bandha hai yeh sada tumhari Raksha kare, tum hamare Mata Pita ki seva karo, kul ki garima badhao, patni ka sada kalyan karo, santan ki hamesha raksha karo, aur sada jeevan se… pic.twitter.com/aBOHGNwIyp
बधाई
सुनील शेट्टी और अनुपम खेर ने दी त्योहार की बधाई
सुनील शेट्टी ने अपने परिवार की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते। सिर्फ तस्वीरें बदलती हैं। हमारी इस छोटी-सी दुनिया से लेकर जीवन में हमें जो भी मिला, वहां तक... मेरी बहनें हमेशा मेरे साथ रहने वाले 'घर' का एक हिस्सा रही हैं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तुम्हारा भाई।'
अनुपम खेर भी रक्षाबंधन पर अपने फैंस को बधाई देते नजर आए। उन्होंने त्योहार से जुड़ी एक तस्वीर साझा की और दिल छू लेने वाली पोस्ट लिखी।
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रक्षाबंधन… एक धागा, और उसके भीतर कितने सारे एहसास।❤️🥹❤️— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 28, 2026
बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बाँधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन यह ‘रक्षा’ केवल किसी मुश्किल से बचाने का वादा नहीं! बल्कि उसकी खुशियों, उसके सम्मान और उसके विश्वास के साथ हमेशा खड़े रहने का संकल्प भी है।… pic.twitter.com/fDgCzANVLo