बॉलीवुड सितारों ने रक्षाबंधन की बधाई दी

अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक, इन सितारों ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार

लेखन ज्योति सिंह 12:25 pm Aug 28, 202612:25 pm

क्या है खबर?

पूरे देश में इस वक्त रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। इस अवसर पर बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने भाई और बहनों के साथ इस त्याेहार को मना रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपनी बहन अलका भाटिया के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की और फैंस को रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, 'रिश्ता वो, जिसमें नोकझोंक भी है, प्यार भी है और हर मुश्किल में साथ भी। हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।'