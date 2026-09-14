बप्पा के स्वागत में झूमे बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर साझा किया खास संदेश
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से शुरू हुआ यह 10 दिन का उत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। बॉलीवुड सितारे भी हर साल गणपति उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला जारी है। अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक कई सितारों ने फैंस को खास अंदाज में गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं।
बधाई
इन सितारों ने दी फैंस को बधाई?
अक्षय ने एक्स पर लिखा, "गणपति बप्पा के आगमन के साथ, हर घर खुशियों से भर जाए और हर दिल में शांति का वास हो। गणपति बप्पा मोरया।"
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना ने फोटो साझा कर लिखा, "गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकमनाएं।"
वहीं अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर लिखा, "आपको और आपके परिवार को गणेश चथुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, गणपति बप्पा मोरया।"
ट्विटर पोस्ट
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गणपति बप्पा के आगमन से हर घर में खुशियां और हर दिल में सुकून आए।— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 14, 2026
गणपति बप्पा मोरया! 🙏 pic.twitter.com/BKGJyHdhHw
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Ganesh Chaturthi ki hardik shubhkamnaein 🙏 pic.twitter.com/PZZNEbK3Tu— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 14, 2026
उत्सव मनाना
सलमान-शाहरुख भी धूम-धाम से मनाते हैं ये त्योहार
बॉलीवुड सितारों का गणेश चतुर्थी के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। हर साल कई फिल्मी हस्तियां घर पर भगवान गणेश का स्वागत करती हैं और परिवार, दोस्तों व करीबियों के साथ उत्सव मनाती हैं।
सलमान खान भी अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ गणपति पूजा में शामिल होते हैं। वहीं, शाहरुख खान भी भगवान गणेश के प्रति आस्था रखते हैं और अपने घर 'मन्नत' में इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाते हैं।