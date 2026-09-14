इन सितारों ने फैंस को दी गणपति उत्सव की शुभकामनाएं

बप्पा के स्वागत में झूमे बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर साझा किया खास संदेश

लेखन अंशिका शुक्ला 03:10 pm Sep 14, 202603:10 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से शुरू हुआ यह 10 दिन का उत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। बॉलीवुड सितारे भी हर साल गणपति उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला जारी है। अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक कई सितारों ने फैंस को खास अंदाज में गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं।