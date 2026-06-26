'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में हो चुकी रिलीज

'वेलकम टू द जंगल' में नाना पाटेकर-अनिल कपूर क्यों नहीं? अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 04:03 pm Jun 26, 202604:03 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आखिरकार सिनेमाघराें में आ गई है। अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जिसे समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती दिख रही है। यूं तो तीसरी कड़ी में सितारों की भरमार है, लेकिन दर्शक 'उदय शेट्‌टी और मजनू शेट्‌टी' की जोड़ी (नाना पाटेकर और अनिल कपूर) को याद कर रहे हैं। अब अक्षय ने फिल्म से दोनों की अनुपस्थिति पर बात की है।