'हैवान' को सेंसर बोर्ड से मिला हरा सिग्नल, जानिए कितनी लंबी होगी अक्षय-सैफ की फिल्म

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की पोस्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'हैवान' को 'UA 16+' प्रमाणपत्र देकर पास किया है। इसकी अवधि 164.07 मिनट (2 घंटे, 44 मिनट, 07 सेकंड) होगी।

अक्षय इसमें एक साइको-किलर का किरदार निभा रहे हैं, जबकि सैफ एक दृष्टिहीन मार्शल आर्ट प्रशक्षित व्यक्ति की भूमिका में हैं, जिस पर एक छोटी बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी है।

फिल्म में बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी हैं। यह 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी।