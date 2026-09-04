'हैवान' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार को याद आए असरानी, लिखा- आपके जैसा कोई नहीं

अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'हैवान' का एक वीडियो साझा किया है। इसमें असरानी और शारिब हाशमी के बीच एक मजेदार बातचीत दिखाई गई है।

वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस महान कलाकार के साथ काम करने और उन्हें 'हैवान' में अपना आखिरी शॉट देते हुए देखने का मौका मिला। आपको बहुत याद करूंगा असरानी जी... आपके जैसा कोई नहीं हो सकता।'