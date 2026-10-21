टाइगर श्रॉफ पर हमले ने बढ़ाई अक्षय कुमार की चिंता, अपनी सुरक्षा में किया ये काम

NDTV के मुताबिक, अक्षय के मुंबई स्थित घर पर बुलेटप्रूफ ग्लास शील्ड लगाने का काम चल रहा है। यह एहतियात टाइगर पर जानलेवा हमले को देखते हुए बरता गया है।

इससे पहले, सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा किया गया था। बताया जा रहा है कि अभिनेता की सुरक्षा में तैनात लोगों को MP5 SD6 सबमशीन गन दी गई है।

जर्मन कंपनी हेकलर एंड कोच द्वारा निर्मित यह हथियार 9x19 mm पैराबेलम एम्युनिशन फायर करने के लिए बनाया गया है।