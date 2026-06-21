व्यस्तता

'वेलकम टू द जंगल' के प्रमोशन में जुटे हैं अक्षय

अक्षय अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इन दिनों जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अहमद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें सुनील शेट्‌टी, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन समेत कई सितारे शामिल हैं। फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही जारी हो चुके हैं, जिन्हें लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। यह फिल्म 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त है।