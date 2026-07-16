अक्षय कुमार और सैफ अली खान जब-जब आए साथ

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा अक्षय कुमार-सैफ अली खान का मेल? एक फ्लॉप ने बिगाड़ा खेल

लेखन नेहा शर्मा 10:25 am Jul 16, 202610:25 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार हैं। मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही साइकोलॉजिकल एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'हैवान' का पहला लुक आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। साल 2008 में आई फिल्म 'टशन' के बाद दोनों कलाकार पूरे 18 साल बाद रुपहले पर्दे पर लौट रहे हैं। इस धमाकेदार वापसी के बीच आइए एक नजर डालें सैफ और अक्षय की जोड़ी के पुराने बॉक्स ऑफिस इतिहास पर।