अक्षय कुमार ने निर्माता से ऐसे वसूले थे अपने पैसे

अक्षय कुमार की फीस दबाकर बैठा था निर्माता, अभिनेता घर से उठा ले आए टेप रिकॉर्डर

लेखन नेहा शर्मा 10:26 am Nov 26, 202610:26 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' में अपनी उपस्थिति के दौरान अक्षय कुमार और रवि किशन ने सफलता पाने से पहले झेले गए अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। दोनों अभिनेताओं ने अपने शुरुआती करियर में आई आर्थिक तंगी और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई बार करने पड़े समझौतों के बारे में खुलकर बात की। इसी बीच अक्षय ने बताया कि जब उन्हें बकाया रकम नहीं मिली तो वो निर्माता के घर से टेप रिकॉर्डर उठा लाए थे।