योग दिवस: अक्षय कुमार ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया संग किया योग, देखें वीडियो
क्या है खबर?
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनने अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे। उनका एक वीडियाे सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योग करते हुए देखा जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जहां अक्षय शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके अलावा, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस साल के योग दिवस का विषय 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' है।
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यहां देखिए
VIDEO | Delhi: Union Minister Mansukh Mandaviya and Bollywood actor Akshay Kumar perform yoga asanas alongside thousands of participants during the International Day of Yoga celebrations. #InternationalYogaDay— Press Trust of India (@PTI_News) June 21, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BhQ6COkwCM
उत्साह
अक्षय ने योग के जरिए लोगों में बढ़ाया उत्साह
कार्यक्रम के दौरान अक्षय ने खुद तो योग किया, साथ ही अपने फैंस को योग करने के लिए उत्साहित किया। जाहिर है कि अभिनेता अपनी दैनिक जिंदगी में अनुशासन के साथ रहना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं। उधर, शिल्पा शेट्टी भी हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित योग कार्यक्रम शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने योग करके लोगों को फिट रहने का संदेश दिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Haryana: Actress Shilpa Shetty participate in the 12th annual International Day of Yoga celebrations in Gurugram.— ANI (@ANI) June 21, 2026
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/smKWf8iQUN