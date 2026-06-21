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योग दिवस: अक्षय कुमार ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया संग किया योग, देखें वीडियो
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए अक्षय कुमार

योग दिवस: अक्षय कुमार ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया संग किया योग, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Jun 21, 2026
10:35 am
क्या है खबर?

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनने अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे। उनका एक वीडियाे सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योग करते हुए देखा जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जहां अक्षय शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके अलावा, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस साल के योग दिवस का विषय 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' है।

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उत्साह

अक्षय ने योग के जरिए लोगों में बढ़ाया उत्साह

कार्यक्रम के दौरान अक्षय ने खुद तो योग किया, साथ ही अपने फैंस को योग करने के लिए उत्साहित किया। जाहिर है कि अभिनेता अपनी दैनिक जिंदगी में अनुशासन के साथ रहना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं। उधर, शिल्पा शेट्‌टी भी हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित योग कार्यक्रम शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने योग करके लोगों को फिट रहने का संदेश दिया।

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