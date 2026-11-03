'ओह माय गॉडेस' पर आया दिल तोड़ने वाला अपडेट

अक्षय कुमार की 'ओह माय गॉडेस' को झटका, निर्देशक ने अनबन के चलते किया किनारा

लेखन ज्योति सिंह 05:37 pm Nov 03, 202605:37 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की चर्चित फ्रेंचाइजी 'ओह माय गॉड' के तीसरे भाग का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल की शुरुआत में खबर आई थी कि 'ओह माय गॉडेस' नाम वाली इस तीसरी कड़ी में रानी मुखर्जी भी शामिल होंगी। बाद में उनके बाहर होने की पुष्टि की गई। अब फिल्म से जुड़ा नया अपडेट लोगों का दिल तोड़ सकता है। बताया जा रहा है कि क्रिएटिव मतभेदों के चलते निर्माता और निर्देशक के बीच दरार आ गई है।