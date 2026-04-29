'भूत बंगला' से जारी हुआ नया गाना, तब्बू के डांस ने दिलाई विद्या बालन की याद

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Apr 29, 202612:20 pm

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में 17 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जो 'भूल भुलैया' के निर्देशक भी रहे हैं। निर्माताओं ने फिल्म से नया गाना रिलीज किया है, जिसे तब्बू, अक्षय और जीशू सेनगुप्ता पर फिल्माया गया है। गाने की शीर्षक 'ओ री ओ सांवरिया' है और इसे जावेद अली, श्रेया घोषाल और पृथ्वी गंधर्व ने मिलकर आवाज दी है।