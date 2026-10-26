अक्षय कुमार की 'मोहरा' 32 साल बाद फिर पर्दे पर लौटेगी, जानें कब होगी रिलीज

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपेंद्र सिंह की 'रिम्पी फिल्म्स इंटरनेशनल' फिल्म 'मोहरा' को 4K में दोबारा रिलीज कर रही है।

कंपनी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इसकी वापसी के संकेत दे रही थी। इंस्टाग्राम स्टोरीज से यह भी पता चला है कि कंपनी 'त्रिमूर्ति' के बैनर तले बनी अन्य यादगार फिल्मों को भी वापस लाने की योजना बना रही है।

इनमें 'विधाता' (1982), 'त्रिदेव' (1989), 'गुप्त' (1994) और 'युद्ध' (1985) शामिल हैं।