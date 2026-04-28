फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' नहीं हुई बंद

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' पर नहीं लगा ताला, आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm Apr 28, 202604:34 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की पहली मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' का ऐलान साल 2022 में किया गया था। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके 7 बहादुर योद्धाओं की ऐतिहासिक कहानी से प्रेरित है, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी महेश मांजरेकर ने उठाई थी। कई साल तक परियोजना पर कोई अपडेट न आने से इसके ताला बंद होने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। अब खबर है कि फिल्म डिब्बा बंद नहीं हुई, बल्कि पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है।