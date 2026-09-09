जानें अक्षय कुमार की पूरी संपत्ति और कमाई का राज

अक्षय कुमार की संपत्ति कितनी है? जानिए कितने अमीर हैं अभिनेता

लेखन अंशिका शुक्ला 11:58 am Sep 09, 202611:58 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आज (9 सितंबर) अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए, जिनमें बैंकॉक में वेटर की नौकरी भी शामिल थी। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने मॉडलिंग और फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। साल 1992 में आई फिल्म 'खिलाड़ी' ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर पहचान दिलाई। 3 दशक से लंबे करियर में उन्होंने खूब दौलत कमाई। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी संपत्ति कितनी है।