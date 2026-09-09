अक्षय कुमार की संपत्ति कितनी है? जानिए कितने अमीर हैं अभिनेता
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आज (9 सितंबर) अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए, जिनमें बैंकॉक में वेटर की नौकरी भी शामिल थी। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने मॉडलिंग और फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। साल 1992 में आई फिल्म 'खिलाड़ी' ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर पहचान दिलाई। 3 दशक से लंबे करियर में उन्होंने खूब दौलत कमाई। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी संपत्ति कितनी है।
कमाई
कितनी है अक्षय की कुल संपत्ति?
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय की कुल संपत्ति करीब 2,500 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म निर्माण, ब्रांड एंडोर्समेंट, निवेश और रियल एस्टेट से भी होती है।
इसके अलावा अक्षय के पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन है, जिसमें मर्सिडीज-बेंज GL350, V-क्लास, पोर्श कायेन, रोल्स-रॉयस और रेंज रोवर वोग जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं।
उनके कलेक्शन में सिर्फ स्पोर्ट्स कारें ही नहीं, बल्कि लग्जरी SUV, प्रीमियम सेडान जैसी गाड़ियां भी हैं।
संपत्ति
क्या है अक्षय की कमाई का जरिया?
अक्षय एक फिल्म के लिए 50-120 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं। वहीं उनके मुंबई वाले बंगले की कीमत करीब 80 करोड़ बताई जाती है।
इसके अलावा उनके पास अंधेरी, बोरीवली और मुलुंड में कई महंगी संपत्तियां हैं। उन्होंने कई प्रॉपर्टी में भी निवेश किया है।
कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, गोवा, मॉरीशस और दुबई में भी उनकी कई शानदार संपत्तियां बताई जाती हैं। इसके अलावा विज्ञापन भी उनकी कमाई का एक अहम जरिया बन गया है।