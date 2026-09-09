अक्षय कुमार की इन फिल्मों ने छापे करोड़ों

अक्षय कुमार की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में जानें

लेखन अंशिका शुक्ला 10:56 am Sep 09, 202610:56 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार आज, 9 सितंबर को अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और सोशल ड्रामा जैसी अलग-अलग तरह की फिल्मों में शानदार काम किया है। उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और बड़े रिकॉर्ड बनाए। ऐसे में जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं अक्षय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।