रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का 2026 में भी खौफ, अक्षय कुमार ने उठाया बड़ा कदम

लेखन ज्योति सिंह 02:42 pm Dec 31, 202502:42 pm

क्या है खबर?

साल 2025 की शुरुआत में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का तूफान देखा गया था। अब साल के आखिरी महीने में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का कोहराम देखने को मिल रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस सफलता ने 'धुरंधर 2' का खौफ भी बढ़ा दिया है, जो 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी। यही वजह है कि अभिनेता अक्षय कुमार ने बड़ा कदम उठाया है जिससे उनकी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' पर कोई असर न पड़े।