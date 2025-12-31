रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का 2026 में भी खौफ, अक्षय कुमार ने उठाया बड़ा कदम
क्या है खबर?
साल 2025 की शुरुआत में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का तूफान देखा गया था। अब साल के आखिरी महीने में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का कोहराम देखने को मिल रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस सफलता ने 'धुरंधर 2' का खौफ भी बढ़ा दिया है, जो 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी। यही वजह है कि अभिनेता अक्षय कुमार ने बड़ा कदम उठाया है जिससे उनकी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' पर कोई असर न पड़े।
बदलाव
'धुरंधर 2' से बचने के लिए अक्षय ने किया बड़ा बदलाव
मूवी टॉकीज की रिपोर्ट के मुताबिक, ईद, 2026 के मौके पर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सूत्र का कहना है कि अक्षय ने आगामी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज तारीख को स्थगित कर दिया है। दरअसल, यह फिल्म 2 अप्रैल, 2026 काे सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। सूत्र ने आगे बताया कि निर्माताओं द्वारा लिया गया यह फैसला तुरंत प्रतिक्रिया के बजाय रणनीतिक है जिससे फिल्म की कमाई पर कोई असर न पड़े।
आवारापन 2
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भी लाइन में
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी अपनी रिलीज से स्थगित हो सकती है, जो 3 अप्रैल को रिलीज होनी थी। सूत्र ने बताया है कि निर्माता इस फिल्म की वैकल्पिक तारीख पर विचार कर रहे हैं, जिससे इसे बॉक्स ऑफिस पर लंबा समय मिल सके। व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि निर्माताओं द्वारा यह कदम टकराव की बजाए, फिल्म की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। खैर निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।