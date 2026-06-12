अक्षय कुमार और सुनील शेट्‌टी की यादगार फिल्में

'वेलकम टू द जंगल' से पहले इन फिल्मों में हिट रही अक्षय कुमार-सुनील शेट्‌टी की जुगलबंदी

लेखन ज्योति सिंह 08:22 am Jun 12, 202608:22 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म के जरिए उनकी और सुनील शेट्‌टी की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। उनके साथ परेश रावल, राजपाल यादव और अरशद वारसी जैसे कई सितारे भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल सफारी से पहले अक्षय और सुनील ने मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं। उनकी कुछ ऐसी ही यादगार फिल्मों पर डालिए नजर।