'वेलकम टू द जंगल' से पहले इन फिल्मों में हिट रही अक्षय कुमार-सुनील शेट्टी की जुगलबंदी
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म के जरिए उनकी और सुनील शेट्टी की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। उनके साथ परेश रावल, राजपाल यादव और अरशद वारसी जैसे कई सितारे भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल सफारी से पहले अक्षय और सुनील ने मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं। उनकी कुछ ऐसी ही यादगार फिल्मों पर डालिए नजर।
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'आवारा पागल दीवाना' और 'दीवाने हुए पागल'
साल 2002 में आई फिल्म 'आवारा पागल दीवाना' एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है। इसमें अक्षय ने 'गुरु गुलाब खत्री' नाम के एक शातिर और खतरनाक माफिया का किरदार निभाया, जबकि सुनील 'येडा अन्ना' नाम के एक सनकी और पागल डॉन के किरदार में हैं। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी। 'दीवाने हुए पागल' में अक्षय ने रॉकी हिरानंदानी का किरदार निभाया है। वहीं सुनील संजू मालवानी के किरदार में हैं। फिल्म में दोनों का "आर्किटेक्ट" वाला दृश्य खूब लोकप्रिय हुआ था।
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'दे दना दन' और 'धड़कन'
2009 में आई फिल्म 'दे दना दन' में अक्षय (नितिन) और सुनील (राम) की जोड़ी खूब पसंद की गई थी। दोनों गरीब हैं और अपनी-अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए एक कुत्ते का अपहरण करते हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ भी हैं। फिल्म 'धड़कन' में अक्षय ने 'राम' का किरदार निभाया है, जबकि सुनील 'देव' के किरदार में हैं। शिल्पा शेट्टी भी इसका हिस्सा हैं, जो देव से प्यार करती हैं, लेकिन उनकी शादी राम से हो जाती है।
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'हेरा फेरी' फ्रैंचाइजी
बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में शामिल 'हेरा फेरी फ्रैंचाइजी' को भला कैसे भूला जा सकता है। इसकी पहली किस्त 'हेरा फेरी' 2000 में आई थी, जबकि दूसरी कड़ी 'फिर हेरा फेरी' 2006 में रिलीज हुई। फिल्म में अक्षय ने 'राजू' का किरदार निभाया है और सुनील ने 'श्याम' का किरदार निभाया है। उनके अलावा परेश भी फिल्म का हिस्सा हैं। हालांकि राजू और श्याम की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जल्द इसकी तीसरी कड़ी पर काम शुरू होगा।