'ओह माय गॉड 3' में सबसे बड़ी एंट्री, अक्षय कुमार पहली बार इस हीरोइन के साथ
क्या है खबर?
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी की फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। ये पहला मौका होगा, जब अक्षय और रानी एक ही फिल्म में दिखाई देंगे। इससे भी खास बात ये है कि फिल्म 'ओह माय गॉड 3' के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है। अक्षय की इस फिल्म को लेकर पहले ही दर्शक बेहद उत्साहित हैं और अब रानी की एंट्री से दर्शकों का उत्साह यकीनन और बढ़ जाएगा।
स्तर
रानी मुखर्जी की एंट्री से 'ओह माय गॉड 3' और भी बड़ी
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रानी की 'ओह माय गॉड 3' में एंट्री हो गई है और इसे पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी कास्टिंग माना जा रहा है। 'ओह माय गॉड' फिल्म सीरीज अक्षय की सबसे लोकप्रिय और पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी में से एक है। अब जबकि रानी इस फ्रेंचाइजी से जुड़ रही हैं तो फिल्म का स्तर और कद दोनों और बड़ा हो जाएगा। रानी की मौजूदगी से कहानी में नई ताजगी और भावनात्मक गहराई आएगी।