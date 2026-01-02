'ओह माय गॉड 3' में अब तक की सबसे बड़ी एंट्री

'ओह माय गॉड 3' में सबसे बड़ी एंट्री, अक्षय कुमार पहली बार इस हीरोइन के साथ

लेखन नेहा शर्मा 03:19 pm Jan 02, 202603:19 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी की फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। ये पहला मौका होगा, जब अक्षय और रानी एक ही फिल्म में दिखाई देंगे। इससे भी खास बात ये है कि फिल्म 'ओह माय गॉड 3' के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है। अक्षय की इस फिल्म को लेकर पहले ही दर्शक बेहद उत्साहित हैं और अब रानी की एंट्री से दर्शकों का उत्साह यकीनन और बढ़ जाएगा।