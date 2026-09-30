संजय लीला भंसाली कर रहे पौरणिक फिल्म बनाने की तैयारी?

अक्षय कुमार-राणा दग्गुबाती को साथ लाएंगे भंसाली? पौराणिक फिल्म बनाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 06:41 pm Sep 30, 202606:41 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने बॉलीवुड और साउथ को एक साथ लाने की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक, भंसाली प्रोडक्शंस एक भव्य पौराणिक फिल्म 'महाकाल' का निर्माण कर रहा है। इसमें अक्षय कुमार और राणा दग्गुबाती को मुख्य किरदार निभाते देखा जाएगा। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चंदू मोंडेटी को दी गई है। बता दें, अक्षय और राणा पहले भी फिल्म 'बेबी' (2015) में एक-दूसरे के साथ स्क्रीन साझा कर चुके हैं।