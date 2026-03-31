'भूत बंगला' से पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की देखने लायक बेहतरीन फिल्में

अक्षय कुमार सिनेमा के वो सितारे हैं जो हर किरदार में बेहद सहजता से ढल जाते हैं। वहीं निर्देशक प्रियदर्शन अपनी विशिष्ट हास्य शैली के जरिए कई रोमांचक फिल्में बना चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने साथ मिलकर भी कई बेहतरीन फिल्में की हैं और अब ' भूत बंगला ' लेकर आ रहे हैं जो 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी। इस हॉरर-कॉमेडी को देखने से पहले अक्षय और प्रियदर्शन की पिछली प्रतिष्ठित फिल्मों को देखा जा सकता है।

#1 'हेरा फेरी' अक्षय और प्रियदर्शन की फिल्म की शुरुआत इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। साल 2000 में आई 'हेरा फेरी' को भारतीय सिनेमा में कॉमेडी का जनक कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अक्षय के अलावा, सुनील शेट्‌टी और परेश रावल भी फिल्म का हिस्सा हैं और तीनों की तिकड़ी (राजू, श्याम और बाबूराव) इस कहानी की जान हैं। फिल्म के एक-एक डायलॉग से लेकर हर दृश्य तक, सबकुछ आइकोनिक बन चुका है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।

#2 & #3 'गरम मसाला' और 'भागम भाग' 3 गर्लफ्रैंड और 1 मंगेतर के बीच में फंसे मकरंद दीनदयाल चटपटिया उर्फ मैक (अक्षय) की मजेदार कहानी पूरी फिल्म में हंसाने का काम करती है। वहीं श्याम के किरदार में जॉन अब्राहम और मैंबो के किरदार में परेश भी बेहरतीन लगे हैं। 'गरम मसाला' जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध है। दूसरी ओर, गोविंदा और अक्षय की फिल्म 'भागम भाग' है जो शुरू से आखिर तक अपनी कहानी और किरदाराें के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाती है।

Advertisement