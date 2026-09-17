पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल का रिश्ता टूटा, सगाई के 6 महीने बाद अलग हुईं राहें
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने अपनी सगाई के महज 6 महीने बाद अलग होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, दोनों ने अपने अलगाव या रिश्ता खत्म होने के पीछे की असली वजह का खुलासा नहीं किया है। सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने प्रशंसकों और मीडिया से किसी भी तरह की अफवाहें या अटकलों को न फैलाने और उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है।
ऐलान
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने आपसी सहमति से तोड़ी सगाई
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने सगाई के महज 6 महीने बाद अलग होने का फैसला किया है।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आधिकारिक बयान साझा कर स्पष्ट किया कि उन्होंने और पृथ्वी ने भविष्य के अलग-अलग लक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आपसी सहमति से ये फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के प्रति बहुत प्यार और सम्मान होने के बावजूद वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब उनकी मंजिलें और रास्ते एक नहीं रहे।
पोस्ट
हमारी मंजिलें एक नहीं- आकृति अग्रवाल
आकृति ने लिखा, 'भारी मन के साथ मैं ये साझा कर रही हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने भविष्य के अलग-अलग लक्ष्यों और परिस्थितियों के कारण अलग होने का फैसला किया है। हालांकि, हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, परवाह करते हैं, फिर भी हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारी मंजिलें एक साथ नहीं हैं। अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों और परिस्थितियों को देखते हुए हमने आपसी सहमति से अपनी राहें अलग करने का निर्णय लिया है।'
अपील
मीडिया और फैंस से की ये खास गुजारिश
आकृति ने आगे लिखा, 'आगे बढ़ते हुए मैं हम दोनों के लिए केवल बेहतरीन भविष्य, शांति और खुशियों की कामना करती हूं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस कठिन समय में हमारी निजता का सम्मान करें। हमारे इस फैसले के पीछे की वजहों को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाने या अंदाजा लगाने से बचें। हमारी स्थिति को समझने और हमारे निजता का सम्मान करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।'
रिश्ता
मार्च में सगाई, सितंबर में अलगाव
बता दें कि पृथ्वी और आकृति ने मार्च, 2026 में सगाई कर अपने रिश्ते का आधिकारिक ऐलान किया था।
जुलाई में आकृति के एक धोखे से जुड़े पोस्ट ने उनके अलग होने की अटकलों को हवा दी थी। हालांकि, इसके बाद आकृति ने सफाई देते हुए कहा कि वो शॉ नहीं बल्कि अपने दोस्तों की बात कर रही थीं।
अब आकृति के नए बयान ने पुष्टि कर दी है कि उनके बीच वाकई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था।