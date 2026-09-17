पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की सगाई टूटी

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल का रिश्ता टूटा, सगाई के 6 महीने बाद अलग हुईं राहें

लेखन नेहा शर्मा 03:50 pm Sep 17, 202603:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने अपनी सगाई के महज 6 महीने बाद अलग होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, दोनों ने अपने अलगाव या रिश्ता खत्म होने के पीछे की असली वजह का खुलासा नहीं किया है। सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने प्रशंसकों और मीडिया से किसी भी तरह की अफवाहें या अटकलों को न फैलाने और उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है।