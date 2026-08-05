अजित कुमार की रेसिंग जर्नी को दिखाएगी फिल्म

डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'ग्लैडिएटर्स' से अजित कुमार की पहली झलक जारी, दिखा दमदार अवतार

लेखन ज्योति सिंह 12:06 pm Aug 05, 202612:06 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार की रेसिंग जर्नी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम 'ग्लैडिएटर्स: इन पर्स्यूट ऑफ चैलेंज' होगा। इसके निर्देशन की कमान 'देइवाथिरुमगल' और 'मद्रासपट्टिनम' के निर्देशक विजय ने संभाली है। निर्माता के तौर पर अभिनेता की पत्नी शालिनी जुड़ी हैं। उन्होंने गोल्डन ट्रॉफी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले इसका निर्माण किया है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म से अजित की पहली झलक को जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस उत्साहित हैं।