'धमाल 4' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, पुरानी पलटन के कारनामे देख नहीं रुकेगी हंसी

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Jun 12, 202606:12 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर आखिरकार जारी हो गया है। यह 4 गुना ज्यादा धमाचौकड़ी, अराजकता और भ्रम से भरपूर है, जिसने लोगों को अभी से उत्साहित कर दिया है। फिल्म में अजय अपने किरदार 'गुड्‌डू' के रूप में लौटे हैं। उनके साथ-साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की वापसी भी हुई है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित यह 'धमाल फ्रैंचाइजी' की चौथी किस्त है। इस बार कहानी खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है।