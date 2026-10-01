अजय ने 'दृश्यम 3' पर मोहनलाल से ली मंजूरी, फिर सुपरस्टार ने क्यों नहीं देखी फिल्म?

अजय ने बताया कि कहानी को पिछली फिल्म के अंत से ही आगे बढ़ाना जरूरी था, न कि कोई नई मर्डर मिस्ट्री शुरू करना।

उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ सीक्वल बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी तैयार करना था, जो स्वाभाविक रूप से 'दृश्यम' की कहानी बन सके।

अजय ने बताया कि लेखक और निर्देशक ने 4 पटकथा पर काम किया, तब जाकर उन्हें एक ऐसी पटकथा मिली, जिसमें उम्मीद के मुताबिक ट्विस्ट, टर्न और चौंकाने वाले पल थे।