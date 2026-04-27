'गोलमाल 5' के लिए ऊटी पहुंचे अजय देवगन, अन्य सितारों संग साझा किया ये पोस्ट

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'गोलमाल 5' को लेकर अजय देवगन ने साझा किया पोस्ट

'गोलमाल 5' की शूटिंग इस वक्त ऊटी में चल रही है। अभिनेता ने एक मोशन वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'इस बार सफर बड़ा है, और मनोरंजन उससे भी बड़ा होगा #Golmaal5 ऊटी में लड़कों के साथ शेड्यूल। #RohitShetty' तस्वीर में अजय के अलावा, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, शरमन और श्रेयस तलपड़े भी नजर आ रहे हैं। सभी खासतौर पर तैयार की गई लंबी बाइक पर बैठे हैं, जो हमेशा से इस फ्रैंचाइजी का अहम हिस्सा रही है।