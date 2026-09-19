अजय देवगन की फिल्म 'रेंजर' टली, उधर 'गोलमाल 5' की रिलीज हुई पक्की
क्या है खबर?
अजय देवगन के फैंस के लिए एक तरफ थोड़ी मायूसी तो दूसरी तरफ बड़ी खुशखबरी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रेंजर' की रिलीज को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि, कॉमेडी के शौकीनों के लिए राहत की बात ये है कि अजय की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' की रिलीज तारीख पक्की हो गई है। आइए जानते हैं रोहित शेट्टी और अजय देवगन की ये सुपरहिट जोड़ी कब सिनेमाघरों में वापसी कर रही है।
रेंजर
4 दिसंबर को नहीं, अब मार्च 2027 में ईद के बाद देगी दस्तक 'रेंजर'
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रेंजर' की रिलीज को टाल दिया गया है।
पहले यह फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब ये मार्च, 2027 में ईद के बाद रिलीज होगी।
जगन शक्ति के निर्देशन और लव रंजन के प्रोडक्शन में बन रही इस जंगल-एडवेंचर फिल्म में अजय एक फॉरेस्ट ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो शेरों की रक्षा करते नजर आएंगे।
फिल्म में संजय दत्त और तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगी।
गोलमाल 5
8 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में हंसाने आ रही रोहित शेट्टी की टीम
रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली किस्त 'गोलमाल 5' की रिलीज तारीख आधिकारिक तौर पर तय हो गई है।
ये फिल्म 8 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और साल 2027 की पहली बड़ी फिल्म बनेगी।
फिल्म में अजय के साथ-साथ इस बार अक्षय कुमार भी गैंग में शामिल हो रहे हैं। उनके अलावा अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, तुषार कपूर और शरमन जोशी जैसे सितारे दर्शकों को हंसी का डोज देने के लिए तैयार हैं।
वापसी
'गोलमाल अगेन' के दशक भर बाद आ रही 'गोलमाल 5'
रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली 'गोलमाल 5' के साथ ये ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइजी करीब एक दशक बाद वापसी कर रही है।
इससे पहले साल 2017 में 'गोलमाल अगेन' रिलीज हुई थी। इस सीरीज की शुरुआत साल 2006 में 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' से हुई थी, जिसके बाद साल 2008 में 'गोलमाल रिटर्न्स' और साल 2010 में 'गोलमाल 3' आई।
रोहित शेट्टी 5वीं किस्त के साथ निर्देशन में वापसी कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग 2026 में शुरू होने वाली है।