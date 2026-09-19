अजय देवगन की इन 2 फिल्मों पर आया अपडेट

अजय देवगन की फिल्म 'रेंजर' टली, उधर 'गोलमाल 5' की रिलीज हुई पक्की

लेखन नेहा शर्मा 12:44 pm Sep 19, 202612:44 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन के फैंस के लिए एक तरफ थोड़ी मायूसी तो दूसरी तरफ बड़ी खुशखबरी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रेंजर' की रिलीज को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि, कॉमेडी के शौकीनों के लिए राहत की बात ये है कि अजय की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' की रिलीज तारीख पक्की हो गई है। आइए जानते हैं रोहित शेट्टी और अजय देवगन की ये सुपरहिट जोड़ी कब सिनेमाघरों में वापसी कर रही है।