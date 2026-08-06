'गोलमाल 5' पर आया बड़ा अपडेट

अक्षय कुमार-प्रभास को टक्कर देगी 'गोलमाल 5', अजय देवगन ने ऐन मौके पर बदली चाल

लेखन ज्योति सिंह 11:50 am Aug 06, 202611:50 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गोलमाल 5' इसी साल दर्शकों को चौंकाने आ सकती है। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म दिसंबर, 2026 के पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दिलचस्प बात ये है कि अजय ने अपनी एक और चर्चित फिल्म 'रेंजर' को इस साल के कैलेंडर से हटा दिया है। इस बदलाव के बाद, 'गोलमाल 5' का सामना बॉक्स ऑफिस पर प्रभास अभिनीत 'फौजी' और अक्षय कुमार की एक अनाम फिल्म से होगा।