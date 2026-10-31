पान मसाला विज्ञापन विवाद: FDA नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे अजय देवगन

अजय की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 4 नवंबर को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने FDA की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई है, जिससे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेताओं की अर्जी खारिज करते हुए मामला महाराष्ट्र की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में बताया था।

बता दें, 14 अगस्त को FDA ने अजय देवगन (जुहू), शाहरुख खान ('मन्नत') और टाइगर श्रॉफ (टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।