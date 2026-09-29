'दृश्यम 3' ने की ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग

'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग ने मचाया तहलका, रिलीज से पहले ही कमा लिए करोड़ों

लेखन अंशिका शुक्ला 01:06 pm Sep 29, 202601:06 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की चर्चित फिल्म 'दृश्यम' का तीसरा भाग 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है। अब इसकी रिलीज से पहले 27 सितंबर से एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती बुकिंग को देखते हुए फिल्म के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करने और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी शुरुआत दर्ज करने की उम्मीद जताई जा रही है।