साल 2006 में रिलीज हुई थी 'गोलमाल'

'गोलमाल' के 20 साल पूरे होने पर अजय देवगन ने मनाया जश्न, साझा किया ये वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:49 pm Jul 14, 202603:49 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन इन दिनों लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' की 5वीं कड़ी में व्यस्त चल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फिल्म की पहली कड़ी की रिलीज के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। साथ में एक मजेदार मोंटाज वीडियो भी साझा किया है। बता दें, रोहित शेट्‌टी द्वारा निर्देशित फिल्म 'गोलमाल' 14 जुलाई, 2006 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस कॉमेडी एक्शन को IMDb पर 7.5 की शानदार रेटिंग से नवाजा गया है।