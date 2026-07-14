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'गोलमाल' के 20 साल पूरे होने पर अजय देवगन ने मनाया जश्न, साझा किया ये वीडियो
साल 2006 में रिलीज हुई थी 'गोलमाल'

'गोलमाल' के 20 साल पूरे होने पर अजय देवगन ने मनाया जश्न, साझा किया ये वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Jul 14, 2026
03:49 pm
क्या है खबर?

अजय देवगन इन दिनों लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' की 5वीं कड़ी में व्यस्त चल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फिल्म की पहली कड़ी की रिलीज के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। साथ में एक मजेदार मोंटाज वीडियो भी साझा किया है। बता दें, रोहित शेट्‌टी द्वारा निर्देशित फिल्म 'गोलमाल' 14 जुलाई, 2006 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस कॉमेडी एक्शन को IMDb पर 7.5 की शानदार रेटिंग से नवाजा गया है।

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अजय ने मोंटाज वीडियो के साथ पुरानी यादें ताजा कीं

अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर 'गोलमाल' के सफर को याद करते हुए एक मोंटाज वीडियो साझा किया। इसमें फिल्म से जुड़ी यादगार झलकियों को एनिमेशन के अंदाज में दर्शाया गया है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गोलमाल शुरू किए हुए 20 साल हो गए हैं... और मजा अभी भी बेमिसाल है!'

फिल्म में अजय के अलावा, अरशद वारसी, तुषार कपूर, शरमन जोशी, रिमी सेन, परेश रावल और संजय मिश्रा भी अहम किरदारों में नजर आए थे।

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यहां देखिए वीडियो

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