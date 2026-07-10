अजय देवगन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

सीक्वल के बादशाह हैं अजय देवगन, 'धमाल 4' से पहले देखिए उनकी पिछली फिल्मों का हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:23 am Jul 10, 202609:23 am

क्या है खबर?

अजय देवगन भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकारों में से एक हैं। एक्शन हो या रोमांस या फिर कॉमेडी फिल्में, हर शैली में खुद को पूरी तरह झोंकना उन्हें बखूबी तरह से आता है। फिलहाल तो वह 'धमाल 4' को लेकर चर्चा में हैं, जो 10 जुलाई को रिलीज हो गई है। फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी इसका हिस्सा हैं। इससे पहले, अजय की पिछली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देखिए।