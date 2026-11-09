कौन हैं अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे, जो हुए साइबर धोखाधड़ी के शिकार

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ऐश्वर्य ने बताया कि वह अपनी मां और दादी के साथ रहते हैं।

30 अक्टूबर को वह अंधेरी स्थित अपने घर पर थे, तभी रात करीब 1:30 बजे उन्हें एक मैसेज मिला कि उनके बैंक खाते से 307.82 रुपये कट गए हैं।

8 मिनट बाद, उन्हें एक और मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि उनके खाते से 15,511.98 रुपये और कट गए हैं। इसके बाद 4 और धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन हुए।