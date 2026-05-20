कान्स के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी ऐश्वर्या राय

कान्स फिल्म फेस्टिवल: ऐश्वर्या राय का रेड कार्पेट पर कब चलेगा जादू? आ गया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:01 pm May 20, 202602:01 pm

क्या है खबर?

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज 12 मई को हुआ और 23 मई को इसका समापन होने वाला है। इस वैश्विक समारोह से अब तक आलिया भट्‌ट, अदिति राव हैदरी, डायना पेंटी और हुमा कुरैशी समेत कई हसीनाओं के लुक सामने आ चुके हैं। हालांकि फैंस को उस शख्सियत का इंतजार है, जिन्हें वह कान्स की पहचान मानते हैं। यह नाम कोई और नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय का है जो इस समारोह में जल्द शिरकत कर सकती हैं।